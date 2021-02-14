Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Ligde 26 puan ve averajla 12. sırada bulunan Göztepe, Ünal Karaman göreve geldikten sonra çıktığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Son 3 maçını kaybeden ve 6 haftadır kazanamayan Medipol Başakşehir ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'u yenmesiyle 24 puan ve averajla düşme hattına geriledi.

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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

22. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic'in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert, güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.

GOL - 24. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortada penaltı noktasından topa hareketlenen Soner Aydoğdu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

33. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 51. dakikada sol kanattan yapılan ortada Jahovic, topu önüne almak isterken Epureanu'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 53. dakikada penaltı atışını kullanan Zulj, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi. 2-0

GOL - 59. dakikada sol kanattan sıfıra inen Hasan Ali'nin yerden içeriye çıkarttığı topa Deniz Türüç gelişine yreden bir vuruş yaptı. Top direk dibinden ağlara gitti. 2-1