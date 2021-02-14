Göztepe Başakşehir'i ağırlıyor
Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
Ligde 26 puan ve averajla 12. sırada bulunan Göztepe, Ünal Karaman göreve geldikten sonra çıktığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.
Son 3 maçını kaybeden ve 6 haftadır kazanamayan Medipol Başakşehir ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'u yenmesiyle 24 puan ve averajla düşme hattına geriledi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
22. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic'in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert, güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.
GOL - 24. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortada penaltı noktasından topa hareketlenen Soner Aydoğdu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.
33. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde bitirdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
PENALTI - 51. dakikada sol kanattan yapılan ortada Jahovic, topu önüne almak isterken Epureanu'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 53. dakikada penaltı atışını kullanan Zulj, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi. 2-0
GOL - 59. dakikada sol kanattan sıfıra inen Hasan Ali'nin yerden içeriye çıkarttığı topa Deniz Türüç gelişine yreden bir vuruş yaptı. Top direk dibinden ağlara gitti. 2-1