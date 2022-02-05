Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde 4 maçını da kayıpsız geçen Göztepe, Altay ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta, hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Ligin ilk devresini 15 puanla tamamladıktan sonra ikinci yarıda Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarını galip tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yarın Altay'ı yenip üst üste 5'inci galibiyetini almak için mücadele edecek.

Eksik oyuncunun bulunmadığı Göztepe, ligde 27 puan ve averajla 14'üncü sırada bulunuyor.