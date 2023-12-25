Gollü maçta kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Maçta goller; 30. dakikada Hajradinovic, 45+2 ve 73. dakikalarda Gaich ve 61. dakikada Da Costa'dan geldi.

Mücadelenin 16. dakikasında Kasımpaşa oyuncusu Aytaç Kara, takımı adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 23 puana ulaştı. Çaykur Rizespor ise 26 puana yükseldi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sol kanattan Hojer'in ceza sahasına doğru ortasında altıpas içerisinde Varesanovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

13. dakikada Yasin Özcan'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic'in şutunda top Rizespor savunmasında Emirhan Topçu'dan sekerek oyun alanına döndü. Kasımpaşalı oyuncuların penaltı beklediği pozisyonda hakem Turgut Doman VAR'dan gelen uyarıyla oyunu durdurdu.

VAR KARARI İLE PENALTI - 16. dakikada mücadelenin hakemi Turgut Doman VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip Rizespor savunmasında Emirhan Topçu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI - 17. dakikada penaltıda topun başına gelen Aytaç Kara'nın sağ köşeye doğru yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağa tekrar müdahale etmek isteyen Aytaç Kara, yerden kayarak müdahalesinde kaleci Gökhan Akkan'a faul yaptı.

GOL - 30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta alandan Omeruo'nun uzun pasında Da Costa'nın kafa pasıyla topla buluşan Hajradinovic ceza yayının hemen gerisinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 45+2. dakikada Çaykur Rizespor maça dengeyi getirdi. Zeqiri'nin ceza sahasına doğru ortasında Sinan Osmanoğlu'nun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich topu ağlarla buluşturdu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 60. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Rizespor savunmasında Mithat Pala'nın hatalı pasında araya giren Fall ceza yayı gerisindeki Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1.

GOL - 73. dakikada maça yeniden denge geldi. Olawoyin'in uzun pasında topla buluşan Zeqiri ceza sahasına kadar topu sürerek pasını Gaich'e aktardı. Arka direkte topla buluşan Gaich çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.

90. dakikada sağdan Gustavo'nun ceza sahasına doğru uzak direğe ortasında Minchev'in yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan Winck'in ortasında penaltı noktası üzerinde kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topa yükselen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Volkan Ahmet Narinç, Ali Tuna

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 41 Ngoy), Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 86 Gomis)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov (Dk. 37 Sinan Osmanoğlu (Dk. 63 Anıl Yaşar)), Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic (Dk. 81 Minchev), Benhur Keser (Dk. 46 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 81 Gustavo), Gaich

Goller: Dk. 30 Hajradinovic, Dk. 60 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 45+2 ve 73 Gaich (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: 45+7 Hojer (Çaykur Rizespor)

İlhan Palut: Dengeli ancak Kasımpaşa'nın daha öne çıktığı bir maç oldu

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maça çıktıklarını vurguladı.

"İyi sayılabilecek bir seri sonrası buraya geldik. Ara dönem öncesi bu seriyi iyi bitirmek istiyorduk, ancak zor bir maçın bizi bekleyeceğini de biliyorduk. Kasımpaşa iç sahada kötü sonuçlar alırken bile ofansif anlamda çok etkili bir takım. Pozisyon üretmekte zorlanmıyorlar. Çok iyi bir hücum takımıyla oynayacağımızı biliyorduk."

Palut, maçta hücum anlamında iyi olduklarını ancak defansif anlamda zaafiyet gösterdiklerini belirtti.

"Hücum açısından iyiydik, pozisyon da ürettik, ancak böyle bir takıma karşı çok daha iyi defans yapmamız ve karşılık vermemiz lazımdı. Defansta zaafiyetler gösterdik."

Palut, takım savunması anlamında ders alacakları bir karşılaşma oynadıklarını dile getirdi.

"Özetle dengeli ancak Kasımpaşa'nın daha öne çıktığı bir karşılaşma oldu. İki defa geriye düşmemizi göze alırsak bence burada 2 puan bırakmaktansa 1 puan kazandık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Buradan takım savunması anlamında almamız gereken çok önemli dersler alarak evimize dönüyoruz."

Ekrem Örenç: Maçın ilk dakikalarından itibaren üstün oynadık

Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ekrem Örenç, karşılaşma sonrası Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

"Maçın ilk dakikalarından itibaren üstün oynadık. Birçok pozisyon ürettik. 1-0 öne geçtikten sonra farkı açabilecek pozisyonlar oluşturduk, üstün oynadığımız bir maç oldu."

Örenç, Rizespor'un beraberlik golü ile maça yeniden ortak olduğunu vurguladı.

"Devreye girmek üzereyken uzatma dakikalarında gelen beraberlik golü Rizespor'a can verdi. Rizespor bu golle ayağa kalktı. İkinci yarıda kazanmak için tekrar sahaya çıktık, golü de bulduk. Golden sonra çok iyi oynayarak tekrar pozisyonlara da girdik. Ancak hatadan kaynaklanan bir beraberlik golü buldular. Tekrardan pozisyonlar oluşturduk, ancak olmadı. İki takım da üst düzey mücadele verdi. Ancak kalite olarak çok da iyi değildi. Önümüzdeki maçlarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalışacağız."