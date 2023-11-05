Gol yağmurunda kazanan çıkmadı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'na saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Ligdeki son 6 maçında tek galibiyet alabilen RAMS Başakşehir, 8 puanla haftaya 17. sırada giriyor.

Son 3 maçından 2'sini kazanan Emre Belözoğlu yönetimindeki başkent ekibi MKE Ankaragücü ise 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Dimitris Pelkas bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer ile savunma oyuncusu Edgar Ie'nin de forma giymesi beklenmiyor.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ali Sowe, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 14. dakikada Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

GOL - 20. dakikada Sowe’un pasında ceza yayında topla buluşan Pedrinho’nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

22. dakikada penaltı noktası gerisinden Deniz Türüç’ün sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

24. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Sowe’un vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL - 27. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza sahası içi sağ çaprazından Dubois'nın şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa Piatek’in altıpas içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

GOL - 59. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Sowe’un içeri çevirdiği topta Efkan pasını ceza yayı gerisindeki Tolga Ciğerci’ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 2-3

GOL - 75. dakikada sağ taraftan Dubois’nın ceza sahası içi arka direğe yaptığı ortaya altıpas içerisinde iyi yükselen Figueiredo’nun uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

Karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut Tekdemir (Abeid dk. 84), Aleksic (Emirhan İlkhan dk. 58), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Figueiredo dk. 67), Serdar Gürler (Dennis dk. 67), Piatek (Keny dk. 84)

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Cemali Sertel, Karzev

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hanousek, Uros, Mujakic, Hayrullah Bilazer (Atakan Çankaya dk. 90), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Macheda dk. 90), Pedrinho (Morutan dk. 66), Tasos (Cephas dk. 66), Rodrigues (Kaan Güneren dk. 74), Sowe

Goller: Piatek (dk. 14 ve 27), Figueiredo (dk. 75) (RAMS Başakşehir), Sowe (dk. 2), Pedrinho (dk. 20), Tolga Ciğerci (dk. 59) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Dennis (RAMS Başakşehir), Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (MKE Ankaragücü)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Altan