Turnuvada ilk galibiyetini alan Gana 3 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Güney Kore 1 puan ve eksi averajla son sırada yer alıyor.

Gruptaki son maçlarda Gana ile Uruguay, Güney Kore ile de Portekiz karşı karşıya gelecek.

Eğitim Şehri Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti. Müsabaka, 3-2'lik Gana üstünlüğüyle noktalandı. Afrika ekibi, ilk yarıda iki farklı üstünlüğü yakaladı. 24'te Salisu ve 34'te Kudus, takımlarını soyunma odasına 2-0 üstün taşıdı.

Güney Kore ikinci yarıya hızlı başladı. Cho Gue-Sung, 58 ve 61. dakikalarda arka arkaya attığı gollerde duruma denge getirdi.

Maçta skoru Gana belirledi. Maçın 68. dakikasında bir kez daha sahne alan Kudus, takımını galibiyete taşıdı. Bu sonuçla gruptaki ilk zaferini elde eden Gana, 3 puan ve maç fazlası ile 2. sıraya yükseldi. 1 puanı bulunan Güney Kore ise yine maç fazlasıyla son sıraya düştü.

Paulo Bento kırmızı kart gördü

Güney Kore'nin Portekizli Teknik Direktörü Paulo Bento, Gana maçı sonrası hakeme yoğun itirazlardan dolayı kırmızı kart gördü. Paulo Bento, Portekiz maçında takımının başında olamayacak.