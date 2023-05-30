Giresunspor'un rakibi Trabzonspor

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Geçen hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor, 51 puanla 6'ncı, Bitexen Giresunspor ise 34 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.
Ligde yaklaşık 8 aydır dış sahada kazanamayan Trabzonspor, son deplasman galibiyetini 1 Ekim 2022'de 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında almıştı.
Bitexen Giresunspor'da tek hedef galibiyet. Spor Toto Süper Lig'de kalmak için şiddetle puana ihtiyaç duyan yeşil beyazlılar, kalan tüm maçlarını kazanmayı hedefliyor.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...