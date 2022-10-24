Giresunspor'un rakibi MKE Ankaragücü
Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
Giresun Çotanak Stadyumu, alt sıraları yakından ilgilendiren heyecanlı bir mücadeleye sahne olacak.
Giresunspor, ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligde son maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 kaybeden yeşil beyazlılar, topladığı 8 puanla 15. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilmişti. Başkent temsilcisi, deplasmanda 3 puan alarak tehlike bölgesinden uzaklaşmayı hedefliyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Selahattin Altay, Furkan Ürün.
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Arias, Perez, Hayrullah Bilazer, Eguskiza, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Campuzano, Bajic, Serginho.
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Yasin Güreler, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Sowe.
- 20:14
- 20:12
- 20:04
- 19:42
- 19:33