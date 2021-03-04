Topkapı'daki Albayrak Grubu Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet katıldı.

2020-2021 sezonu sonuna kadar geçerli olacak anlaşmaya göre, Karadeniz temsilcisi "GZT Giresunspor" adıyla mücadele edecek.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Karaahmet, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"Bugün hem Türk futbolu için hem de Giresunspor için önemli bir anı yaşıyoruz. Bu süreçte yaşanan genel ekonomik sorunlarda Giresunspor'a destek olan, elimizden tutan GZT ile sponsorluk sözleşmesi imzalıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Hakan Karaahmet, yapılan sponsorluk anlaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu aktardı.

"Takımımız lider durumda. İnşallah GZT ile Süper Lig yolunda hayırlı sonuçlar alırız ve Giresunspor'u seneye Süper Lig'de devam eden, Türk futboluna katkılar yapan bir takım olarak görürüz. Bu süreçte bize birçok konuda destek olan Albayrak Medya'ya teşekkür ediyorum. Yaşadığımız süreç çok kolay değil. Bu süreçte ekonomik olarak takımlara sponsor olmanın zorluğunu biliyorum. Bu desteği bizden esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Türk futbolunda böyle desteklere her kulübün ihtiyacı var. Böyle büyük şirketlerin bu süreçte verdiği destek çok daha anlamlı. İnşallah bu birliktelik hem Türk futbolu hem de Giresunspor için hayırlara vesile olur."