Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor, yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak
[Fotograf: AA]
Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 16 puan toplayıp 13. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, bu karşılaşmayı taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Yeşil-beyazlı takımda kart cezası nedeniyle geçen hafta Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyen stoperler Ramon Arias ve Alexis Perez, kadrodaki yerlerini alacak.
Etiketler: Giresunspor Gaziantep FK
Son Haberler
- 09:02
- 09:58
- 09:50
- 09:08
- 08:51
Sıradaki Haber
Giovanni Guidetti'nin yeni adresi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz