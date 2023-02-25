Giresunspor Kayserispor'u ağırlıyor
Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta erteleme maçında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.
Çotanak Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.
Bitexen Giresunspor, 21 puan ile 17. sırada bulunuyor. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan yeşil- beyazlı ekip, güçlü rakibini eli boş göndermek istiyor.
Yukatel Kayserispor ise 32 puanla 7. basamakta yer alıyor. Bu sezon formda bir görüntü sergileyen ve son iki maçında 6 puanı hanesine yazdırarak üst sıralar için iddialı bir konuma gelen Kayseri ekibi, kritik deplasmandan da kazanarak dönmeyi hedefliyor.
Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Çotanak
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz.
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Arias, Perez, Hayrullah Bilazer, Eguskiza, Mejia, Savicevic, Campuzano, Bajic, Serginho.
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Hosseini, Arif Kocaman, Attamah, Ali Karimi, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Campanharo, Cardoso, Mane, Thiam.
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