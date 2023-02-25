Çotanak Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.

Bitexen Giresunspor, 21 puan ile 17. sırada bulunuyor. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan yeşil- beyazlı ekip, güçlü rakibini eli boş göndermek istiyor.

Yukatel Kayserispor ise 32 puanla 7. basamakta yer alıyor. Bu sezon formda bir görüntü sergileyen ve son iki maçında 6 puanı hanesine yazdırarak üst sıralar için iddialı bir konuma gelen Kayseri ekibi, kritik deplasmandan da kazanarak dönmeyi hedefliyor.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Çotanak

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz.

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Alper Uludağ, Arias, Perez, Hayrullah Bilazer, Eguskiza, Mejia, Savicevic, Campuzano, Bajic, Serginho.

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Hosseini, Arif Kocaman, Attamah, Ali Karimi, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Campanharo, Cardoso, Mane, Thiam.