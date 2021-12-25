Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Giresunspor Hatayspor'u konuk ediyor
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan maçı Volkan Bayarslan yönetiyor.
Son haftalarda çıkışa geçen GZT Giresunspor da, ilk yarıyı galibiyetle kapatmak amacında. 13. sırada yer alan Giresunspor'un 22 puanı var.
Atakaş Hatayspor ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 29 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Hatayspor Giresunspor Süper Lig
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