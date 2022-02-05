Getafe, İspanya La Liga'nın 23. haftasında sahasında Levante ile karşı karşıya geldi.

Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip, milli forvet Enes Ünal (2) ve Carles Alena'nın attığı gollerle 3-0 kazandı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve golleriyle takımına galibiyeti getiren Enes, 69 dakika boyunca takımının başarısı için ter döktü.

Getafe'nin en golcü futbolcusu olan Enes, bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

Öte yandan Getafe'ye ara transfer döneminde katılan bir başka temsilcimiz Okay Yokuşlu ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından puanını 25'e yükselten Getafe, İspanya La Liga'da maç fazlasıyla 14. sırada yer aldı.

Ligin son sırasına demir atan ve Getafe deplasmanından da eli boş ayrılan Levante ise 11 puanda kaldı.