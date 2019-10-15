Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan UEFA'ya sert tepki15 Ekim 2019 Salı 16:19 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 16:43
UEFA'nın, A Milli Takımımızın gol sevinci sırasında "asker selamı" vermesi nedeniyle soruşturma açmasına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan sert tepki geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamadan satır başları:
"- Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor.
- Sahadaki başarısızlığı başka şekilde gölgelemek isteyenler, bu çabalarından vazgeçmeliler. Neticeler ortada. Lideriz."
"UEFA'yı basiretli olmaya davet ediyorum"
- Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne evirmek isteyenler var. Sahadaki başarısızlığı birtakım oyunlarla başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını, dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini düşünüyorum.
- UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum."
Kaynak: AA