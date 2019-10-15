Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamadan satır başları:

"- Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor.

- Sahadaki başarısızlığı başka şekilde gölgelemek isteyenler, bu çabalarından vazgeçmeliler. Neticeler ortada. Lideriz."

"UEFA'yı basiretli olmaya davet ediyorum"

- Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne evirmek isteyenler var. Sahadaki başarısızlığı birtakım oyunlarla başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını, dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini düşünüyorum.

- UEFA'yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA