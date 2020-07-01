Haber Giriş: Kaynak: AA
Gençlik Projeleri Destek Programı başvuruları başladı
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında STK'ların projelerine, 35 milyon lira destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.
Aradığınız destek bulundu;— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 1, 2020
En uzun yolculuklar bile, tek bir adımla başlar. Geleceğin mimarları gençlerimiz için atılan ilk adımları var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz.
Fikri olan bütün Sivil Toplum Kuruluşlarımızı bekliyoruz.
:https://t.co/wZvqir8igi pic.twitter.com/VWF7y6Unms
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 14:24
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