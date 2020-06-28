Gençlerbirliği'nin konuğu Kasımpaşa
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Haziran Pazartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde 31 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, Kasımpaşa engelini geçerek küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefliyor.
Gençlerbirliği, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı iki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet almıştı.
Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu, Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacak.
Kasımpaşa cephesi
Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan Kasımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sırada girdi. Bu süreçte topladığı 16 puanla küme düşme hattından uzaklaşan lacivert-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Kasımpaşa'da sarı kart cezası bulunan Mickael Tirpan, müsabakada forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Flavio, Zargo, Polomat, Berat, Yasin, Mats, Candeias, Sio, Stancu.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.