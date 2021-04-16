Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Gençlerbirliği Sivasspor'u konuk ediyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 35. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor.
Geçen hafta başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, Sivasspor maçını kazanarak 3 puan almayı ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
Gençlerbirliği, oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla 19. sırada yer alıyor.
Ligde son oynadığı 11 karşılaşmada kaybetmeyen Sivasspor, 47 puanla puan cetvelinde 9. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Gençlerbirliği Sivasspor Süper Lig
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