Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayan derbiyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Gençlerbirliği 58. dakikada Berat Özdemir'in attığı golle öne geçti.



Son iki haftada Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenen Gençlerbirliği, puanını 11 maç sonunda 11'e yükseltti.

İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'u sahasında yenerek çıkışa geçen MKE Ankaragücü, 11 maçta 8 puan aldı.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

21 . dakikada Polomat'ın kaleye 30 metre mesafeden sol çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Fredrich topu üstten kornere tokatladı.

25. dakikada Ender Aygören'in ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Emre Güral'ın şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

34. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahasında son çizgiye inerek penaltı noktasına çıkardığı topla buluşan Emre Güral'ın çektiği şutta, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı sağına uzanarak tokatladı. Pozisyonun devamında ceza sahasının solundan Atila Turan'ın şutunda, savunmada seken top direğin dibinden kornere çıktı.

36. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Friedrich topu sağına uzanarak kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 58.dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Murat Yıldırım, altı pas içindeki Berat'a 'al da at' dercesine pasını verdi. Berat da topu filelere gönderdi. 1-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Motta, Berat Özdemir, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Stancu

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Dk. 66 Daniel Lukasik), Lobjanidze, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Endri Çekici (Dk. 66 Torgeir Börven), Ender Aygören (Dk. 46 Joseph Paintsil), Emre Güral

Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Yıldırım, Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 49 Robert Piris (Gençlerbirliği), Dk. 41 Sarlija (MKE Ankaragücü)

Gol: Dk. 58 Berat Özdemir (Gençlerbirliği)