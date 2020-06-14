Gençlerbirliği Konyaspor'u konuk ediyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor.
Kümeda kalma mücadelesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başladı.
59. dakikada Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
62. dakikada Jevtovic İttifak Holding Konyaspor adına eşitlik golünü attı.
Ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkartamayan Gençlerbirliği, Süper Lig'de 28 puanla 13. sırada yer alıyor.
İttifak Konyaspor ise 26 puanlar 14. sırada yer alıyor
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilir, maç merkezinden anlık takip edebilirsiniz.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Seuntjens ön direkte vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.
22. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in kale önünde dokunduğu top yandan auta gitti.
24. dakikada Shengelia'nın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.
36. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan Kırıntılı, yerden seken ve soluna gelen topu uzanarak kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ 59. dakikada Stancu'nun sağ kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında tamamlayan Sio'nun vuruşu ağlarla buluştu.
GOL - KONYASPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 62. dakikada Bajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Jevtovic'in tek vuruşu ağları havalandırdı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias, Seuntjens (Dk. 46 Berat Özdemir), Sio, Stancu
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jonsson, Hurtado (Dk. 39 Jevtovic), Shengelia, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
Sarı kart: Dk. 43 Marin Anicic (İttifak Holding Konyaspor)
Gol: Dk. 59 Sio (Gençelerbirliği), Dk. 62 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)
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