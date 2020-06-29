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Gençlerbirliği Kasımpaşa'yı konuk ediyor
[Grafik: TRT HABER]
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Ligde 31 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, Kasımpaşa engelini geçerek küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefliyor.
Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan Kasımpaşa, haftaya 32 puanla 11. sırada girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken
Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil, Fabricio, Toure, Erdem, Flavio, Sessegnon, Ayite, Candeias, Sio, Stancu
Kasımpaşa: Ramazan, Jorge, Hadadi, Meriah, Hadergjonaj, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Koita
Etiketler: süper lig Kasımpaşa gençlerbirliğiSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 20:58
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