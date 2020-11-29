Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör değişikliğine giden başkent ekibi, 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Floyd Ayite ile kart cezalısı Mattias Johansson, bu maçta forma giyemeyecek.

Hafta içinde İrfan Buz'la yollarını ayıran Kasımpaşa ise eski teknik direktörü Fuat Çapa'yı takımın başına getirdi.

Geride kalan 9 haftada 12 puan toplayan İstanbul ekibinin 12 puanı bulunuyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Sadiku, Brecka, Hadergjonaj, Varga, Tırpan, Alan Lima, Hajradinovic, Koomson, Hodzic.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Zargo, Diego, Polomat, Berat, Piris, Murat, Candeias, Sefa, Sio.