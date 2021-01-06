Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol görev yapıyor.

Ligde son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, haftaya 16 puanla 17. sırada girdi.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde son 6 maçında 11 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca evinde oynadığı son 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği'nde bu maç öncesi Murat Yıldırım, cezalı durumda bulunuyor.

Ligde son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen bordo-beyazlılar, 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz yarınki maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Mame Diouf ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den takip edebilirsiniz...