Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek.

Gençlerbirliği ya tamam ya devam maçında sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

35 puanla 20’inci sırada yer alan Gençlerbirliği, kazanması halinde puan tablosundaki rakiplerinin maç sonucunu da yakından takip edecek.

Kırmızı Siyahlı ekip, son hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük deplasmanında 5-1'lik skorla kaybetmişti.

Konuk ekip Göztepe ise 51 puanla 10’uncu sırada yer alıyor. Puan tablosunda rahat bir konumda olan Ünal Karaman ve öğrencileri, son hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor’u konuk etti.

Mücadeleyi 1-0 kaybeden Göztepe’nin 3 maçlık yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu.

Bu zorlu maçı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...