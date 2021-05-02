Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 19:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Gençlerbirliği Galatasaray'ı ağırlayacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 39. haftasında bugün sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşarken, topladığı 35 puanla 20. sırada ve düşme hattında yer alıyor.
Süper Lig'de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 39. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Gençlerbirliği Galatasaray Süper Lig
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