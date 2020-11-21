Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi ağırlıyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler görev yapıyor.
Sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre ile başlayan başkent temsilcisi, 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.
Milli arada teknik direktör değişikliğine giden yönetim, kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan'ı takımın başına getirmişti.
Ligde 4 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.
Ligde ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde İttifak Holding Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya 17 puanla 2. sırada giriyor.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 14. dakikada Pelkas ile duvar pası yapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.
19. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarı gitti.
GOL - 31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Furman'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında boşta kalan Diego, yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
GOL - 36. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Halil İbrahim Pehlivan ile Perotti'nin ikili mücadelesinde beyaz noktayı gösterdi. 38. dakikada Perotti'nin penaltıdan attığı golle Fenerbahçe yeniden öne geçti: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 55 Murat Yıldırım), Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Furman (Dk. 46 Soner Dikmen), Ayite (Dk. 46 Sefa Yılmaz ), Sio
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas (Dk. 63 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş, Perotti, Cisse
Goller: Dk. 14 Mert Hakan Yandaş, Dk. 38 (penaltıdan) ve 69 Perotti, Dk. 46 Sosa (Fenerbahçe), Dk. 31 Diego (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 52 Pierre-Yves Polomat, Dk. 54 Giovanni Sio (Gençlerbirliği) Dk. 56 Dimitrios Pelkas (Fenerbahçe)
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