Başkentte Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı Suat Arslanboğa yönetiyor.

Küme düşme hattındaki iki takım da Süper Lig'e tutunmak için galibiyet arayacak. Ligde oynadığı 30 maçta 30 puan toplayan Gençlerbirliği 19. sırada kendine yer buldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 31 maçta 27 puan toplayarak 20. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

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[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Emrah Başsan, sağ kanatta korner bayrağına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta ortasını ceza sahasına yaptı. Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

23. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

GOL - 29. Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş durumda olan Sandro Lima, topu kafayla ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada hakem Suat Arslanboğa, Emrah Başsan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. 45. dakikada Aatif'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. Pozisyonu ekrandan izleyen Suat Arslanboğa, ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

45+3. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Aatif'in vuruşunda soluna gelen topu kurtaran kaleci Nordfeldt, penaltıda bir kez daha başarılı oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.