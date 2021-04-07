Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Gençlerbirliği Erzurumspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.
Başkentte Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Küme düşme hattındaki iki takım da Süper Lig'e tutunmak için galibiyet arayacak. Ligde oynadığı 30 maçta 30 puan toplayan Gençlerbirliği 19. sırada kendine yer buldu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 31 maçta 27 puan toplayarak 20. sırada yer alıyor.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Gençlerbirliği Erzurumspor Süper Lig
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