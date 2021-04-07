Başkentte Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Küme düşme hattındaki iki takım da Süper Lig'e tutunmak için galibiyet arayacak. Ligde oynadığı 30 maçta 30 puan toplayan Gençlerbirliği 19. sırada kendine yer buldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 31 maçta 27 puan toplayarak 20. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

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