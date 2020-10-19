Gençlerbirliği Denizlispor'u ağırlıyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.
22. dakikada Neven Subotic Yukatel Denizlispor'u 1-0 öne geçiren golü attı.
45+1. dakikada Yukatel Denizlispor'da Rodallega farkı 2'ye çıkardı. 0-2
Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı.
Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Milli ara öncesi Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor karşısına moralli çıkacak.
Ligde ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, ligde 2 puanla 20. sırada yer alıyor.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 22. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Subotic kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1
GOL - 45+1. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın harika vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Eryaman.
Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barcın.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Sefa (Dk. 46 Floyd Ayite), Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım), Stancu.
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic, Varela, Recep, Sagal, Rodallega.
Gol: Dk. 22 Neven Subotic, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Sarı kart: Dk. 45+3 Piris da Motta (Gençlerbirliği)