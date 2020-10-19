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Gençlerbirliği Denizlispor'u ağırlayacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Gençlerbirliği, bu sezon oynadığı 3 maçta 4 puan topladı.
Sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilen başkent temsilcisi, 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Milli ara öncesi Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor karşısına moralli çıkacak.
Başkent ekibinde Salih Dursun, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Ligde ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, ligde 2 puanla 20. sırada yer alıyor.
Etiketler: Süper Lig GençlerbirliğiSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 15:28
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