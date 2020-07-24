Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Başkent ekibi, geçen hafta alınan sonuçların ardından ligde kalmayı garantilemişti.

Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, üçüncülük şansı devam eden Beşiktaş'a karşı prestij maçına çıkacak.

Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek Demir Grup Sivasspor'un İzmir'de Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligde son 3 maçını kazanarak puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 60 puanlı Sivasspor'un puan kaybetmesi halinde kırmızı-beyazlı rakibinin önüne geçerek sezonu üçüncü basamakta noktalayacak.

Caner Erkin ve Lens cezalı

Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçına Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten yoksun çıkacak.

Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak.

Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng, kulüp tarafından sezonu tamamladıkları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca, Fransa'nın Lille takımı ile anlaştığı iddia edilen Burak Yılmaz'ın da Ankara'da oynanacak mücadelede görev yapması beklenmiyor.

Sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde Gençlerbirliği karşısında görev yapabilecek.