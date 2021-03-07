Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Gençlerbirliği Başakşehir'i konuk ediyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor.
Son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrılan ve ligdeki galibiyet özlemi 10 maça yükselen Medipol Başakşehir, haftaya 26 puan ve averajla 17. sırada girdi.
Ligde 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puan ve averajla son sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Etiketler: Gençlerbirliği Medipol Başakşehir Süper Lig
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