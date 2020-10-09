2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonas'ında 1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan "Genç Sultanlar", Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale yükseldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımımızın finaldeki rakibi ise Rusya oldu.

Bugün saat 20.00’da oynanacak final müsabakası TRTSPOR 2‘den canlı yayınlanacak.