Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Genç Sultanlar'ın final maçı TRTSPOR2'de
2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımızın, bugün Rusya ile oynayacağı final müsabakası TRTSPOR 2‘den canlı yayınlanacak.
2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonas'ında 1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan "Genç Sultanlar", Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale yükseldi.
17 Yaş Altı Kız Milli Takımımızın finaldeki rakibi ise Rusya oldu.
Bugün saat 20.00’da oynanacak final müsabakası TRTSPOR 2‘den canlı yayınlanacak.
Türkiye ekran başına!— TRT SPOR2 (@trtspor2) October 9, 2020
U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası
Final
Türkiye - Rusya
Bugün 20.00
TRT SPOR2 pic.twitter.com/ZKMg6uaeKv
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