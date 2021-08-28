Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek.

Geçen hafta Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanla tanışan ev sahibinin hedefi ikinci galibiyet.

Malatya ekibinde sakatlığı bulunan Karim Hafez ve Ertaç Özbir bu maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Gaziantep Futbol Kulübü ise ilk üç puanını zorlu deplasmandan çıkarmaya çalışacak.

Kırmızı siyahlılarda, Alexandru Maxim ve Kana-Biyik sakatlıkları sebebiyle bu mücadelede görev alamayacak.

Stat: Yeni Malatya.

Hakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Murat Ergin Gözütok.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Sadık, Wallace, Semih, Haddadi, Aabid, Mallan, Jospin, Mustafa, Adem, Tetteh.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Hamza Mendyl, Alexander Merkel, Jefferson, Recep, Joao Figueiredo, Sagal.