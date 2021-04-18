Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Gaziantep Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Gaziantep FK çıktığı 32 müsabakada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 50 puan yazdıran Gaziantep, 6. sırada yer alıyor.
Ligde yaptığı 33 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 36 puanla 15. sırada girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Gaziantep 4-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Gaziantep FK Kasımpaşa Süper Lig
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