Parçalı Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 21.10.2023 15:50

Gaziantep FK'nın rakibi Antalyaspor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk ediyor.

Gaziantep FK'nın rakibi Antalyaspor
[Fotograf: AA]

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ligin ilk 8 haftasında 6 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep FK, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 6 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyet, üçer beraberlik-mağlubiyet yaşayan ve bu mücadelelerde 9 gol atıp, kalesinde 10 gol gören Antalyaspor 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

İki takım sahaya birlikte, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Gaziantep FK'nın rakibi Antalyaspor

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK'nın rakibi Antalyaspor

ETİKETLER
Antalyaspor Gaziantep FK Süper Lig
Sıradaki Haber
Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır altın madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Kuyumcunun bir anlık dalgınlığı 100 bin liraya mal oldu
16:19
Bodrum’da 2 baraj kurudu, bazı mahallelerde vatandaşlar 10 gündür susuz
16:10
Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu hayatını kaybetti
16:03
Borçla hayvancılığa başlayan kadın yetiştirici koyun sayısını 30'dan 300'e çıkardı
15:53
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
15:52
Yalova’da suç örgütüne yönelik operasyon: 3 tutuklu
Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu
Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ