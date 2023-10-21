Gaziantep FK'nın rakibi Antalyaspor

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Ligin ilk 8 haftasında 6 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep FK, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 6 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyet, üçer beraberlik-mağlubiyet yaşayan ve bu mücadelelerde 9 gol atıp, kalesinde 10 gol gören Antalyaspor 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

İki takım sahaya birlikte, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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