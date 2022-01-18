Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçına kar engeli
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Kalyon Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yarın kaldığı yerden 17:00’de tekrar başlayacak.
Geride kalan 21 haftalık periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, 31 puanla 9. sırada yer alıyor.
Geride kalan 21 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
Etiketler: Gaziantep FK Süper Lig Yeni Malatyaspor
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