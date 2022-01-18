Gaziantep FK Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 22. haftasında bugün Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Kalyon Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.
Geride kalan 21 haftalık periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, 31 puanla 9. sırada yer alıyor.
Geride kalan 21 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Figueiredo, Maxim, Vetrih.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Karim, Dicko.