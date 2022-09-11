Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 19:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Gaziantep FK Ümraniyespor'u ağırlıyor
[Fotograf: AA]
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u Hatay'da ağırlıyor.
Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
Gaziantep FK, ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı.
Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor, 5 maçta aldığı 1 puanla ligin 18. sırasında bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1 'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Gaziantep FK Süper Lig Ümraniyespor
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