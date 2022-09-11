Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Gaziantep FK Ümraniyespor'u ağırlayacak
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün HangiKredi Ümraniyespor'u Hatay'da konuk edecek.
Kalyon Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Gaziantep FK, ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı.
Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor, 5 maçta aldığı 1 puanla ligin 18. sırasında bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1 'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Gaziantep FK Ümraniyespor Süper Lig
Sıradaki Haber
Kayserispor Antalyaspor'u konuk edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz