Gaziantep FK Sivasspor'u ağırlıyor

Kalyon Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Gaziantep FK, yaşanan deprem felaketinin ardından yaklaşık 6 buçuk ay sonra evinde resmi bir maça çıkacak. Erdal Güneş'in öğrencileri, taraftarlarına galibiyetle merhaba demek istiyor.
Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşısında 3 puan arayacak.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Bilal Gölen.
Gaziantep FK: Batuhan Şen, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Jevtovic, Khacef, M'Bakata, Mustafa Eskihellaç, Gradel, Stankovski, Markovic.
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Charisis, Saiz, Emrah Başsan, Gerson, N'Jie.