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Spor
TRT HABER / AA 20.08.2023 21:30

Gaziantep FK Sivasspor'u ağırlıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor.

Gaziantep FK Sivasspor'u ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Kalyon Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Gaziantep FK, yaşanan deprem felaketinin ardından yaklaşık 6 buçuk ay sonra evinde resmi bir maça çıkacak. Erdal Güneş'in öğrencileri, taraftarlarına galibiyetle merhaba demek istiyor.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşısında 3 puan arayacak.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Sivasspor'u ağırlıyor

Stat: Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Bilal Gölen.

Gaziantep FK: Batuhan Şen, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Jevtovic, Khacef, M'Bakata, Mustafa Eskihellaç, Gradel, Stankovski, Markovic.

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Charisis, Saiz, Emrah Başsan, Gerson, N'Jie.

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Gaziantep FK Sivasspor Süper Lig
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