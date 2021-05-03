Gaziantep FK Sivasspor'u ağırlıyor
Gaziantep Futbol Kulübü (FK), Süper Lig'in 39. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetyor.
Sivasspor, ligde 55 puanla 7. sırada, Gaziantep ise 54 puanla 8. sırada bulunuyor.
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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in şutunda, top üst direkten döndü.
28. dakikada konuk ekip ceza sahasına yakın noktada serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Gradel'in ceza sahasına gönderdiği topla bulaşan Caner Osmanpaşa'nın şutunda, meşin yuvarlak az fark ile üstten auta çıktı.
GOL - 29. dakika Demir Grup Sivasspor öne geçti. Aldığı topla soldan ceza yayına yaklaşan Gradel'in uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
35. dakika Demir Grup Sivasspor'un sağdan gelişen atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının sağından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yan direğin yanından dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Andre Sousa), Miranda, Tosca, Güray Vural, Mirallas (Dk. 60 Nouha Dicko), Rashid (Dk. 76 Jefferson), Maxim, Muhammet Demir, Kenan Özer.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Tyler Boyd), Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode (Dk. 77 Arouna Kone).
Gol: Dk. 29 Gradel (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kart: Dk. 42 Güral Vural (Gaziantep)
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