Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Gaziantep FK Sivasspor'u ağırlayacak
Gaziantep Futbol Kulübü (FK), Süper Lig'in 39. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Sivasspor, ligde 55 puanla 7. sırada, Gaziantep ise 54 puanla 8. sırada bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Gaziantep FK Sivasspor Süper Lig
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