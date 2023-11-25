Gaziantep FK MKE Ankaragücü karşısında

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Süper Lig'de 12 haftalık periyotta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, bu maçlarda 12 gol attı, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Ligde son iki maçını kazanan ve 15 puanla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, MKE Ankaragücü karşısında da sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.

13 puanlı MKE Ankaragücü, son maçta evinde Bıtexen Antalyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Son 3 dış saha maçında kazanamayan sarı lacivertliler, güçlü rakibini Süper Lig'de ilk kez yenmeyi hedefliyor.

MKE Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştığı 6 maçtan 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

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