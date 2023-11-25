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Spor
TRT HABER / AA 25.11.2023 15:50

Gaziantep FK MKE Ankaragücü karşısında

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Gaziantep FK MKE Ankaragücü karşısında
[Fotograf: AA]

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Süper Lig'de 12 haftalık periyotta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, bu maçlarda 12 gol attı, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Ligde son iki maçını kazanan ve 15 puanla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, MKE Ankaragücü karşısında da sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.

13 puanlı MKE Ankaragücü, son maçta evinde Bıtexen Antalyaspor'a 4-0 mağlup oldu. Son 3 dış saha maçında kazanamayan sarı lacivertliler, güçlü rakibini Süper Lig'de ilk kez yenmeyi hedefliyor.

MKE Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştığı 6 maçtan 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK MKE Ankaragücü karşısında

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