Gaziantep FK Konyaspor'u ağırlayacak
Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, kümede kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.
Gaziantap Kalyon Stadyumu'nda 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Kümede kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor ise 30 puanla 16. sırada yer alıyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti.
Gaziantep'te sakatlığı süren Diarra dışında eksik bulunmuyor.
Konyaspor'da Hurtado ve Guilherme sakatlıkları, Jonsson da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Stat: Kalyon.
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş Elbil.
Muhtemel 11'ler
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Güray, Jefferson, Maxim, Kenan, Kayode.
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Farouk Miya, Milosevic, Bajic.
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