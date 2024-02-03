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Spor
TRT HABER / AA 03.02.2024 18:55

Gaziantep FK Kayserispor'u ağırlıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mondihome Kayserispor'u ağırlıyor.

Gaziantep FK Kayserispor'u ağırlıyor
[Fotograf: İHA]

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetiyor.

İki takım da son haftalarda istediği sonuçlara ulaşamadı.

23 puanlı Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, 6 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

8 haftadır kazanamayan 27 puanlı Mondihome Kayserispor ise yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilk 3 puan almak istiyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Kayserispor'u ağırlıyor

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada konuk ekip golü buldu. Mondihome Kayserispor'un atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında top savunmadan döndü. Topu takip eden Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda topla buluşan Mehmet Eray Özbek'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

20. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Morte'nin vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

35. dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada Kayserispor'un atağında Mehmet Eray Özbek'in ara pasında topla buluşan Cardoso'nun sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Mondihome Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy.

Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, NKoulou, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, MBakata, Furkan Soyalp, Sorescu, Maxim, Markovic, Dragus.

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Mehmet Eray Özbek, Cardoso, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Aylton Morte.

Gol: Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor)

Sarı Kartlar: Dk.24 Cardoso (Mondihome Kayserispor)

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