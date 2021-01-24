Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK Hatayspor'u konuk ediyor
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-beyazlılar, ligin ilk yarısındaki son maçından galip ayrılmak istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 31 puanla 6. sırada yer alıyor.
İç sahada 16 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Hatayspor maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak. Gaziantep FK'nın 32 puanla 4. sırada bulunuyor.
Hafta içerisinde teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla ilk müsabakasına Atakaş Hatayspor önünde çıkacak.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1' den canlı dinleyebilirsiniz...
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Gaziantep FK Hatayspor Süper Lig
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