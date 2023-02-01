Gaziantep FK Hatayspor'u ağırlıyor
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Ligde çıktığı 19 maçta aldığı 5 galibiyet ve 5 beraberlikle 20 puan toplayan ve 15. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek 5 maç sonra 3 puana uzanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Kalyon
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın.
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Markovic, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo.
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Burak Bekaroğlu, Musa Çağıran, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım.