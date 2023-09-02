Gaziantep FK Galatasaray'ı konuk edecek

Kalyon Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.

Ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü ise sezona istediği gibi başlayamadı. 3 lig maçını da kaybeden Güney ekibi, son basamakta yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde Galatasaray'ı mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Son 14 resmi maçında kaybetmedi

Galatasaray, çıktığı son 14 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon ise 2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Ligde 7 maçta sadece 1 gol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de son 7 müsabakada kalesinde 1 gol gördü.

Geçen sezon iyi savunmasıyla dikkati çeken şampiyon Galatasaray, son haftada hükmen kazandığı Atakaş Hatayspor mücadelesi haricinde mücadele ettiği son Süper lig 7 mücadelesinde 14 gol atıp, 1 gol yedi.

Formda Icardi durdurulamıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sezona iyi bir giriş yaptı.

Geçen sezon sahaya çıktığı son 6 Süper Lig maçının tamamında fileleri havalandıran ve 9 kez gol sevinci yaşayan Icardi, bu sezon da durdurulamıyor.

Bu sezon 6 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız santrfor, tamamında skoru değiştirdiği son 4 müsabakada 5 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da bu sezon yapılan 8 resmi müsabakada ayrıca Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Angelino, Kerem Aktürkoğlu ve Fredrik Midtsjö birer kez fileleri havalandırdı.

Kaleciler Günay ve Batuhan eski takımlarına karşı

Galatasaray'ın yeni transferi Günay Güvenç ile bu transferde kiralık olarak giden Batuhan Şen, ilk kez eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Gaziantep temsilcisinin formasını 2018'de giymeye başlayan Günay, kaptanlığını yaptığı takımın kalesini 163 resmi müsabaka korudu. Günay'ın yarınki karşılaşmada yedekler arasında yer alması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen kaleci Batuhan Şen de Günay transferinde kırmızı-siyahlı takıma gitti. Ligin ilk 3 maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, büyük ihtimalle Galatasaray'a karşı da forma giyecek.

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 8 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 18 gol atan "Cimbom" kalesinde 9 gol gördü.

Gaziantep'teki maçlarda da üstün

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da üstünlük kurdu.

Gaziantep'te 3 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bir maçı da hükmen kazandı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 8 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi.

Gaziantep FK: Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Bikel, Furkan, Gradel, Maxim, Riascos.

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık.