Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son 5 maçta 1 galibiyeti bulunan Gaziantep FK, ligde 43 puanla 7. durumda yer alıyor.

Ligde geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 6 deplasman maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, dış sahada son 3 karşılaşmada gol atamadı.

Ligde 30. haftaya 20. sırada giren Yukatel Denizlispor'u 24 puana sahip.

Mücadeleyi TRT Radyo1'den naklen dinleyebilirsiniz...