Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Gaziantep FK Denizlispor'u konuk edecek
Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü bugün Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Son 5 maçta 1 galibiyeti bulunan Gaziantep FK, ligde 43 puanla 7. durumda yer alıyor.
Ligde geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 6 deplasman maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, dış sahada son 3 karşılaşmada gol atamadı.
Ligde 30. haftaya 20. sırada giren Yukatel Denizlispor'u 24 puana sahip.
Mücadeleyi TRT Radyo1'den naklen dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Gaziantep FK Denizlispor Süper Lig
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