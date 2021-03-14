Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Son 5 maçta 1 galibiyeti bulunan Gaziantep FK, ligde 43 puanla 7. durumda yer alıyor.

Ligde geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 6 deplasman maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-siyahlı ekip, dış sahada son 3 karşılaşmada gol atamadı.

Ligde 30. haftaya 20. sırada giren Yukatel Denizlispor'u 24 puana sahip.

Mücadeleyi TRT Radyo1'den naklen dinleyebilirsiniz...

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada ceza sahası dışında topla bulaşan Rodallega'nın dönerek çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kontrol etti.

8. dakikada Gaziantep oyuncusu Dicko, hatalı pastan kazandığı topla ceza sahasına ilerledi. Kaleci Cenk Gönen'i çalımlayarak geçen Dicko'nun vuruşunda, kale çizgisinde Mustafa Yumlu topu çıkardı.

40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kenan Özer'in ceza sahasına girerek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+2. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Dicko'nun kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.