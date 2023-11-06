Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 06.11.2023 17:24

Gaziantep FK Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 1-0 bitti.

Gaziantep FK Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gaziantep ekibi, ligin ilk 10 haftasında 7 mağlubiyet yaşarken 3 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. 9 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 13. sıraya yükselecek.

Karadeniz ekibi ise geride kalan 10 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 14 puanla 11. sırada bulanan Çaykur Rizespor, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda 7. sıraya yükselecek.

6 kez karşılaştılar

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Rize ekibi ile şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalardan 4'ünü Gaziantep temsilcisi kazanırken 2 maçta ise Çaykur Rizespor sahadan galip ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Maxim'in sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bulunan Dragus'un röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada Eray Korkmaz'ın sağ çaprazdan pasıyla ceza sahasında buluşan Mocsi'nin vuruşunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.

15. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan da kaldı.

17. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Emirhan Topçu, kaleci Gökhan Akkan'ın yerine kale vuruşunu kullanmadan önce topu eliyle düzeltmek istedi. Bunun üzerine maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 20. dakikada ev sahibi öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Maxim'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

46. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Mocsi, önünde kalan topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Ogün Özçiçek, Mbakata (Dk. 40 Bikel), Gradel, Maxim, Dragus

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck, Minchev

Gol: Dk. 20 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 41 Djilobodji (Gaziantep FK)

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci

ETİKETLER
Çaykur Rizespor Gaziantep FK Süper Lig
Sıradaki Haber
Kayserispor Alanyaspor'u ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
Söke'de ekipler çalışmalarını sürdürüyor
21:23
İran: ABD ateşkes istediği mesajını bize iletti
21:00
Guterres: Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü
20:22
Bakan Fidan Çekyalı mevkidaşı Lipavsky ile görüştü
20:35
Avrupa Birliği: İsrail, AB için dost ve müttefiktir
20:15
Belarus Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı
İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ