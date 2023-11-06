Gaziantep FK Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

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[Fotoğraf: AA]

Gaziantep ekibi, ligin ilk 10 haftasında 7 mağlubiyet yaşarken 3 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. 9 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 13. sıraya yükselecek.

Karadeniz ekibi ise geride kalan 10 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 14 puanla 11. sırada bulanan Çaykur Rizespor, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda 7. sıraya yükselecek.

6 kez karşılaştılar

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Rize ekibi ile şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalardan 4'ünü Gaziantep temsilcisi kazanırken 2 maçta ise Çaykur Rizespor sahadan galip ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Maxim'in sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bulunan Dragus'un röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada Eray Korkmaz'ın sağ çaprazdan pasıyla ceza sahasında buluşan Mocsi'nin vuruşunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.

15. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan da kaldı.

17. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Emirhan Topçu, kaleci Gökhan Akkan'ın yerine kale vuruşunu kullanmadan önce topu eliyle düzeltmek istedi. Bunun üzerine maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 20. dakikada ev sahibi öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Maxim'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

[Fotoğraf: AA]

46. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Mocsi, önünde kalan topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Ogün Özçiçek, Mbakata (Dk. 40 Bikel), Gradel, Maxim, Dragus

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck, Minchev

Gol: Dk. 20 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 41 Djilobodji (Gaziantep FK)

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci